Песни Победы прозвучали на станции метро "Курская"

Концерт Всероссийского детского нового хора прошел на станции "Курская" столичного метрополитена. Юные артисты исполнили песни Победы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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Горожане и гости столицы могли услышать композиции "Смуглянка", "Алеша", "На безымянной высоте" и другие песни военных лет. Особое внимание зрителей привлекли авторские композиции. Впервые в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучала новая песня "День Победы", которая была написана специально к 80-летию.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, концерт стал частью праздничной программы, приуроченной к 80-й годовщине Великой Победы.

Ранее около 200 пар приняли участие в патриотической акции "Вальс Победы" у Музея Победы. Пары станцевали под советскую песню "Майский вальс" в живом исполнении певицы Екатерины Линковской.

К акции присоединились профессиональные танцоры и любители: участники проекта "Московское долголетие", представители "Московского центра воспитательных практик", кадеты, педагоги и другие.