Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы, мэр рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Каждый раз во время Парада меня переполняет чувство гордости за страну, за подвиг нашего народа. С глубочайшим уважением наблюдаю за тем, как ветераны, стоя, встречают Знамя Победы. 24 июня 1945 года по Красной площади впервые прошли около 35 тыс. военных и 1850 единиц техники. Завершали Парад 200 солдат, которые несли трофейные знамена, захваченные в боях с гитлеровской армией. Они бросали их к подножию Мавзолея. Сегодня состоялся 80-й юбилейный парад Победы», – написал мэр.

Собянин рассказал, что в параде приняли участие представители всех наших Вооруженных сил, демонстрируя мощь и готовность защищать Родину, а также те, кто солидарны с Россией, с уважением и почтением относятся к этому большому дню – Дню Великой Победы.