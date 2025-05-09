В центре Москвы сняли ограничения движения, связанные с парадом Победы

В центральной части Москвы отменили все ранее действовавшие ограничения движения, связанные с перемещением техники для Парада Победы. Об это сообщает пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

Однако там напомнили, что с 17:00 вводятся новые временные ограничения на следующих участках: внутренняя сторона МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) — от Волгоградского проспекта до Минского шоссе, Волгоградский проспект — от ТТК (Третьего транспортного кольца) до МКАД.

Перекрытия на московских улицах были введены с 5 часов утра 9 мая. С этого времени было закрыто движение на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта. С 5:30 закрылось движения на ряде улиц и набережных в центре Москвы, включая Тверскую улицу.

Обо всех перекрытиях дорог в Москве, запланированных к Дню Победы, подробно писала «Газета.Ru». В частности, вечером 9 мая с 17 часов будут перекрыты Волгоградский проспект, а также МКАД от пересечения с Новорязанским шоссе до пересечения с Минским шоссе. Движение откроют по мере прохождения колонны техники.