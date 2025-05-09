Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая – температура может опускаться до плюс 1–3 градусов.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. Поступление арктического воздуха продолжится и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне. В Москве минимальная температура в вечерние и ночные часы может опускаться до плюс 1–3 градуса», – рассказала синоптик.

Она добавила, что местами в пониженных формах рельефа, на эстакадах и мостах температура может понизиться до минус 1 градуса. В Московской области – до минус 2 градусов.