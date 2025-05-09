Собянин поздравил жителей Москвы с 80-летием Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 80-летием Победы.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Мэр отметил важность подвига народа, отстоявшего право на жизнь и свободу миллионов человек.

«С тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает нас к подвигу фронтовиков и тружеников тыла», — сказал Собянин.

Также стало известно, что мэр Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с 9 Мая, передаёт URA.RU.

«День Великой Победы — символ единства и героизма для всего русского народа», — заявил он.

По словам Лошкина, защитники Родины времён Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти.

Ранее сообщалось, что военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролётом авиации над Красной площадью в Москве.