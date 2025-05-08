"Мослифт" опроверг информацию о запрете пользования лифтами в праздничные дни

АО "Мослифт" опровергло информацию о запрете пользования лифтами в праздничные дни. Об этом сообщает Агентство "Москва".

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До этого некоторые телеграм-каналы начали распространять сообщения об изменениях в работе лифтов в столице. В частности, москвичей просили не пользоваться лифтами 9 мая с 9:00 до 13:00 из-за перебоев в работе интернета и связи.

"Мослифт" не распространяло информационных сообщений о работе лифтового оборудования в праздничные дни. Информация якобы от имени лифтовых компаний, публикуемая в отдельных телеграм-каналах, является недостоверной", – подчеркнули в компании.

В Москве возможны перебои со связью 8 и 9 мая. Причиной являются праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, может быть ограничена работа мобильного интернета.

IT-эксперт Артем Геллер напомнил, что в столице имеется большое количество открытых точек доступа к интернету. Например, можно спросить логин и пароль от Wi-Fi в кафе и ресторанах. Также открытые точки доступа есть в общественных парках.