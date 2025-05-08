ЦОДД украсил инфраструктуру в Москве к 80-летию Победы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) украсил столичную инфраструктуру к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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Теперь горожане и туристы смогут увидеть поздравления на дорожных табло по всему мегаполису. Также специалисты украсили 11 автомобилей, светофорные шкафы по 30 адресам и 17 диспетчерских постов на МКАД. Кроме того, они приняли участие в акции "Звезда памяти", а на памятной инсталляции на ВДНХ появились гвоздики.

Также специалисты отметили тематический городской транспорт в приложении "Московский транспорт".

"В этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне оформили не только городской транспорт, но и машины службы помощи ЦОДД, диспетчерские пункты, светофорные шкафы и дорожные табло. Всего в единой стилистике украсили более 300 объектов инфраструктуры", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем Российские железные дороги (РЖД) проведут акцию "Гудок Победы" 9 мая. В 12:00 по местному времени пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут победный звуковой сигнал в память о событиях ВОВ. В этом году к акции присоединятся машинисты, которые будут управлять "Поездами Победы".