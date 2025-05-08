Москвичам рассказали о штрафах за нарушения правил езды на самокате

Транспортный комплекс Москвы внимательно рассматривает все случаи нарушения правил пользования самокатами, о которых сообщают жители и СМИ. По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, все сообщения сверяются с камерами городского видеонаблюдения, что позволяет идентифицировать нарушителей и выписывать им штрафы в размере 100 тысяч рублей.

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В Telegram-канале столичного департамента транспорта опубликованы несколько кадров того, как ездить на самокатах не нужно. В частности, камеры видеонаблюдения зафиксировали четырех подростков, едущих на одном электросамокате, и женщину, поставившую впереди себя ребенка. Езда вдвоем и передача управления средством индивидуальной мобильности несовершеннолетнему у всех кикшеринговых компаний являются самыми серьезными нарушениями правил пользования электросамокатами.

Ликсутов заверил, что и родители четырех малолетних ездоков, и женщина, рискнувшая безопасностью ребенка, оштрафованы на 100 тысяч рублей, а их аккаунты, позволяющие арендовать СИМ, заблокированы.