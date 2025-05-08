"Современник" запускает пешие экскурсии по Чистым прудам

По одному из самых интересных районов старой Москвы теперь можно прогуляться вместе с "Современником". Театр впервые в своей истории выходит прямо на улицы города и запускает пешеходные экскурсии по Чистым прудам.

Новая экскурсия называется "Театральные истории Чистых прудов: от Пушкина до "Современника" и будет проходить один раз в месяц. Гостям обещают авторскую прогулку по переулкам старой Москвы, насыщенную живыми рассказами о людях, событиях и зданиях, изменивших культурный ландшафт столицы.

"Участники посетят локации, связанные с именами Пушкина, Грибоедова, Эйзенштейна, Рины Зелёной, Олега Табакова и многих других выдающихся деятелей. В маршрут входят древние палаты, купеческие особняки, доходные дома, легендарные театры и учебные заведения. Завершится экскурсия в музее "Современника" и чаепитием в буфете", - рассказывают в пресс-службе театра.

Напомним, ранее худрук "Современника" и "Табакерки" Владимир Машков озвучивал идею создать на Чистых прудах своеобразный театральный квартал - здесь находятся не только два театра, объединенные под его руководством, но и Театральная школа Олега Табакова, театр Et Cetera и многие другие знаковые культурные места. Можно сказать, что новый цикл экскурсий тоже служит этой идее.

Первая экскурсия пройдет 18 мая. Чтобы поучаствовать, необходимо приобрести билет на сайте театра.