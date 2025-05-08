В Москве открылась выставка Александра Шилова «Они сражались за Родину!»

На старом Арбате открылась выставка работ Александра Шилова «Они сражались за Родину!». Портретная галерея не только показывает героев, но и рассказывает их истории — визуально и текстово. За всеми портретами художника всегда стоят реальные люди, невымышленные истории. Из названия выставки следует логичный вывод: здесь будут герои Великой Отечественной войны. Но все же экспозиция повествует о фронтовиках не только тех лет, ведь сегодня Родина снова нуждается в защите.

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Торжественное открытие выставки на Арбате возле дома 17 состоялось 7 мая. У портретной галереи — небольшая сцена, за ней — военный оркестр. У экспозиции — красная ленточка. Сам Александр Шилов — статный, с ровной осанкой, браво пожимает руки высоким гостям, среди которых настоящие герои нашего времени, Лев Макеев и Андрей Кузовлев. Ребята стали героями новых работ художника.

«Я с огромной благодарностью преклоняюсь перед бойцами невидимого фронта, — отметил сам Александр Шилов на открытии выставки, — Перед нашими разведчиками, ветеранам группы "Вымпел", перед бойцами спецназа, которые готовы отдать свою жизнь за Родину, даже будучи совсем молодыми людьми».

Особенно он подчеркнул приближение скорой победы:

«Я мысленно поднимаю бокал за нашу победу, нам иначе нельзя. Давно заграничные лидеры мечтают нас уничтожить, чтобы воспользоваться нашими дарами природы и нашими талантами, которыми изобилует Россия. Полной победы, без всяких условий, как говорит наш президент Владимир Путин».

Среди высоких гостей были Генерал-лейтенант ФСБ России Александр Елизаров и директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артём Горный. Он же зачитал зачитал поздравление от заместителя Министра обороны РФ Виктора Горемыкина. Все выступающие благодарили художника за то, что он делает и отмечали огромный вклад в сохранение памяти о «героях былых времен» и современных.

Несмотря на официоз, ощущались теплота и сердечность во всем происходящим. Это не было напыщенной патриотической акцией, а скорее большой человеческий акт добросердечности и поддержки. Особенно трогательный момент, когда слово взяли сами герои СВО, Лев Макеев и Андрей Кузовлев, чья речь стала поводом для слез гостей:

«Настоящий герой России— неизвестный солдат, который сегодня каждый день идет на смену, точно зная, чем это закончится. Зная, что назад он не придет. А победа, она куется в тылу. И от нас с вами всех зависит то, когда эта победа придет. И сегодня мы все должны каждый свой день тратить на приближение этой победы. Огромное спасибо мэтру. Он это делает. Я личный свидетель. Надеюсь, мы с вами все будем достойны памяти этих пацанов. Спасибо вам».

Затем произошел торжественный момент разрезания красной ленточки у выставки. Делали это втроем — сам художник вместе с героями СВО. После — фотографирование на память. Причем публика подходила не только к художнику, который с удовольствием общался с гостями открытия — знакомцами и незнакомцами, но и к Льву и Андрею:

— Ребятки, только возвращайтесь!!! Только возвращайтесь! Только будьте живы и здоровы! — обнимая Льва Макеева, с мольбой в голосе просит женщина лет 70.

— Да не переживайте, все хорошо будет! — с улыбкой отвечает ей двухметровый парень в краповом берете, — Где наша не пропадала?

Парни уделили время и нам и рассказали о том, каково это — позировать художнику.

— Мне очень понравилось, но ответственность колоссальная, — делится Лев Макеев, — Это не просто и требует определенных физических кондиций. Поскольку Александр Максович человек очень чуткий, шевелиться нельзя, нужно расслабленно себя вести и при этом фиксироваться. Если он фокусируется на голове, то нельзя вообще никаких движений головой, даже микродвижений. Но моргать можно и разговаривать тоже. Мы с ним поговорили практически обо всем на свете. Я был внутренне восхищен, просто поражен этим человеком. Он меня восхитил, полностью перевернул мое представление о таких людях. И результатом я доволен. Всецело передан образ.

Андрей Кузовлев оказался скромен и застенчив, но его искренний ответ удивил.

— Каково было ваше ощущение, когда вам предложили стать героем портрета?

— Я испытал крайнее раздражение. Я в тот момент должен был уехать на реабилитацию протез получать. А мне говорят: «Ты не поедешь? Почему? Почему ты не поедешь? Тому место есть!» Я его полтора месяца ждал. Как это я не поеду... А мне говорят: «Тут тебя хочет нарисовать Шилов. Ты знаешь, кто это?» А потом познакомился с Максовичем, посмотрел его работы, пообщался с ним. Удивился, насколько он глубокий человек, настоящий патриот. После этого не мог не участвовать. Бросил все протезы, и мы 10 дней работали. Ходил к нему каждый день как на смену. Причем я уходил, а он оставался, трудился. А с утра опять.

— Позировать было тяжело?

— Нет, мы с ним песни пели и разговаривали. Он отличный собеседник. Знает романсы старинные, поет, казачьи песни мы с ним на пару наяривали. Максович — наш человек. Авторитетно заявляю.