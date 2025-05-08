Электробусы вышли на маршрут С249 в трех районах города

Электробусы начали курсировать по маршруту С249 в трех районах Москвы. С начала 2025 года в городе появилось уже более 20 электробусных маршрутов, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Жителям трех районов Центрального и Западного административных округов стало удобнее добираться до станции Лужники Московского центрального кольца и важных спортобъектов.

"Сегодня в Москве свыше 2 350 электробусов – больше, чем в любом городе Европы. По будням новый маршрут будут обслуживать два современных электробуса", – отметил Ликсутов.

Электробусы отечественного производства заменяют автобусы с 2018 года. Замена одного автобуса снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. При этом с 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации.

Для удобства пассажиров электробусы оборудованы системой климат-контроля, USB- и Type-C-портами для зарядки смартфонов, медиаэкранами с актуальной информацией о следующих остановках.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках ГУП "Мосгортранс". Кроме того, Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. За 2024 год в столице открыли более 70 электробусных маршрутов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк ГУП "Мосгортранс" перейдет на экологичный транспорт.

Ранее стало известно, что площадка "Новокосино" полностью перешла на электробусы. В Восточном округе парк стал шестым, где идет пользование только транспортом на электротяге.

30 маршрутов обслуживают более 500 водителей. Они проводят ТО, зарядку и мойку электробусов, проверяют системы и чистоту салонов перед рейсами.