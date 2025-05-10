Собянин рассказал, где в этом году пройдут экскурсии «Моего района»

В рамках программы «Мой район» в столице реализуется проект бесплатных экскурсий, призванный заново познакомить горожан с историей, архитектурой и особенностями городских районов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По словам главы столицы, с 2022 года в рамках проекта было проведено около 600 экскурсий, в которых приняли участие более 35 тысяч человек. Изначально проект охватывал 20 районов, но в 2024 году их число выросло до 77, а к концу 2025 года планируется довести до 100. В частности, летом экскурсии стартуют в районах Ховрино, Некрасовка, Строгино, Щербинка, Марьино, Войковский и других.

Собянин отметил, что экскурсии, изначально запланированные на теплый сезон, теперь проводятся круглый год, так как участники готовы собираться в любую погоду. В 2024 году они пройдут в три этапа: с марта по май, с июня по август и с сентября по декабрь.

Мэр пояснил, что экскурсии ведут профессиональные гиды — историки, музыканты, актеры, каждый из которых предлагает авторский подход. Маршруты раскрывают культурные, исторические и мистические аспекты районов, позволяя увидеть необычные объекты, такие как старинные усадьбы или оригинальные скульптуры. Например, в Бирюлево Восточном популярна прогулка по дендропарку с рощей сакуры, в Раменках — маршрут через «Мосфильм» и дом Андрея Тарковского, а в Ховрине летом расскажут об усадьбе Грачевых, говорится в личном блоге Сергея Собянина.

В разделе «Весна в Москве» туристического сервиса Russpass появилась подборка рекомендаций и маршрутов на майские праздники.