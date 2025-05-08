В Москве прошел форум "Светоч мира и новые исторические рубежи"

В Москве 7 мая прошли церемония запуска телепроекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" и форум "Светоч мира и новые исторические рубежи", направленный на совершенствование гуманитарного сотрудничества, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Мероприятия приурочены к 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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На этом торжестве были зачитаны поздравительные письма от председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

Гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что эти поздравительные письма вызвали чувство глубокого воодушевления. Это является высшим подтверждением достижений Медиакорпорации Китая по укреплению китайско-российской дружбы и углублению сотрудничества.

Пусть культурные обмены и взаимное обучение между странами развиваются с новой силой, а дружба между народами становится только крепче, отметил он.

Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев заявил, что на протяжении нескольких десятилетий ВГТРК и партнеры в Медиакорпорации Китая играют ведущую роль в укреплении взаимодействия между РФ и КНР. Благодаря такому сотрудничеству создается не только общая медиа-среда, пространство для информационного обмена, но и укрепляется дружба и взаимопонимание между народами России и Китая, обеспечивая взаимное обогащение смыслами, культурами и традициями.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова уверена, что взаимный интерес к изучению богатейшего культурного наследия России и Китая служит основой для расширения диалога в самых разных отраслях, что, в свою очередь, способствует укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между государствами.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств Китай и Россия проведут совместное празднование 80-летия Победы, что будет способствовать стратегическому взаимодействию и укреплению гуманитарного обмена и взаимному обучению. Стороны будут хранить память о Второй мировой войне, продолжать укреплять великую дружбу и совместно продвигать построение сообщества единой судьбы человечества, внося еще больший вклад в создание более светлого будущего для всего человечества.

Высокие гости представили уникальный проект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" в России. Программу покажут на медиаплатформах ВГТРК, сайте "Российской газеты", АО "Газпром-Медиа Холдинг", телеканале "Большая Азия" и других.

На мероприятии также прошел показ фильма китайско-российского производства под названием "Красный шёлк". Его снимали в различных регионах обеих стран. Творческая группа поделилась с присутствующими увлекательной историей создания этой кинокартины.

Также был дан старт "Китайскому кинофестивалю" в России 2025 года. В его рамках в РФ покажут множество впечатляющих китайских кинолент.

Медиакорпорация Китая и Всероссийская государственная телерадиокомпания совместно запустили интегрированную медиаакцию "По следам мира", направленную на укрепление связей между народами Китая и России. Она поможет собрать исторические реликвии, документальные материалы и другие ценные артефакты.

В этот же день стартовала российская часть проекта "Посланцы мира - серия тематических мероприятий, посвященных большим пандам за пределами Китая" на новом специальном тематическом канале "Панда" CCTV.com Медиакорпорации Китая. Он будет знакомить аудиторию с удивительными фактами из жизни больших панд, а также информировать о научных исследованиях, подчеркивающих успешное сотрудничество Китая и России в области защиты и охраны этих великолепных животных.

В ходе мероприятия запустили съемки совместного российско-китайского документального фильма "Великая Победа: война сопротивления китайского народа японским захватчикам в объективе советского кинооператора". Картина глубоко исследует опыт советского военного корреспондента Романа Кармена в Китае, освещая историческую картину войны и подчеркивая значимый вклад Китая в борьбу на Восточном фронте Второй мировой войны.

Завершился вечер ярким выступлением академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который исполнил "Партизанскую песню" и "День Победы".