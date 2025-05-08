В метавселенной ВДНХ можно будет запустить виртуальный салют в честь Дня Победы

Видеороликом с получившимся световым шоу можно будет поделиться с близкими.

В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне жители России смогут принять участие в интерактивном проекте «Салют Победы» в метавселенной ВДНХ (метаВДНХ). С 8 мая по 24 июня пользователи смогут создать собственный праздничный салют и запустить его над виртуальной Центральной аллеей выставки. Готовым видеороликом можно будет поделиться с близкими, поздравив их с праздником.

«Спецпроект “Салют Победы” — это новый этап в развитии возможностей метаВДНХ. Он позволяет протестировать применение иммерсивных технологий с образовательным и историческим контентом внутри виртуального пространства выставки. Интерактивный формат и игровые механики позволяют вовлечь молодое поколение: роликами с запуском своего уникального салюта можно поделиться с друзьями или запустить флешмоб, поздравить с праздником бабушек и дедушек», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Проект позволяет погрузиться в историю военных салютов, почтить память героев и поблагодарить тех, чья отвага, мужество и вера подарили стране Великую Победу. Редкие кадры, сохраненные Главархивом Москвы, и образовательные вставки переплетаются с элементами видеоигры. Выполняя несложные задания, пользователи смогут стать режиссерами собственного праздничного шоу.

Как создать свой салют

Подготовка салюта занимает в среднем 10 минут. Сделать это можно с любого устройства без дополнительной регистрации или авторизации. Для этого достаточно зайти на сайт и перейти в раздел «80-летие Победы». Далее пользователю предстоит выбрать своего виртуального персонажа, который будет шаг за шагом создавать собственное красочное шоу. Для активации задания со смартфона достаточно нажать на экран, а с компьютера — использовать клавиши W, A, S, D.

Первым делом герою предстоит настроить пиротехническую установку. Для этого потребуется забраться на крышу павильона № 1 «Центральный» и правильно подключить провода для корректного запуска салюта. Следующее задание — настроить квадрокоптеры для построения световой фигуры в небе над ВДНХ и синхронизации с музыкальной композицией во время шоу, а затем выбрать последовательность и форматы залпов своего салюта. После этого можно будет скачать видеоролик с получившимся световым шоу и поделиться им с близкими. Для этого потребуется пройти квиз из трех вопросов.

Как появилась традиция салютов

Традиция отмечать значимые события в ходе Великой Отечественной войны салютами появилась еще в 1943 году. Первый салют в честь побед Красной армии прозвучал 5 августа 1943 года после освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В дальнейшем салюты делились на три категории в зависимости от значимости событий:

— первая степень (24 залпа из 324 орудий) — за освобождение республик или крупные стратегические победы;

— вторая степень (20 залпов из 224 орудий) — за освобождение ключевых городов;

— третья степень (12 залпов из 124 орудий) — за освобождение важных транспортных узлов.

Всего за войну прозвучало 26 салютов первой степени и 206 — второй. 9 мая 1945 года в Москве дали 30 залпов из тысячи орудий — этот салют стал символом Великой Победы.

Метавселенная ВДНХ

Метавселенная ВДНХ — уникальный интерактивный образовательный проект, который позволяет пользователям всех возрастов из любой точки России узнать больше о главной выставке страны и по-новому взглянуть на привычные и знакомые павильоны. С его помощью можно совершить виртуальную прогулку по тщательно воссозданному пространству выставки одному или с друзьями, заглянуть в несколько павильонов и ознакомиться с экспозицией, побывать в прошлом, настоящем и будущем ВДНХ, а также посетить шесть оцифрованных павильонов выставки-форума «Россия».

МетаВДНХ содержит большой объем информации о выставке, ее павильонах и экспозициях. При формировании метавселенной было тщательно воссоздано более 114 объектов и 566 экспонатов: каждый из них можно рассмотреть в деталях и узнать больше из информационной справки.

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