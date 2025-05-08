Дептранс Москвы расскажет о Великой Победе в метро и наземном транспорте

9 мая на более чем 34 тысяч медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах будет транслироваться Парад Победы в высоком качестве. Также будет организован праздничный эфир до и после Парада. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

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В рамках эфира пассажиры смогут узнать о вкладе автомобильной промышленности и роли метро в годы Великой Отечественной войны. Будут показаны, например, кадры о расположении филиалов библиотек на станциях и проведении концертов для жителей. Также будут транслироваться партнерские ролики, включая реконструкцию Сталинградской битвы от общества «Знание», а также викторина от Музея Победы и фильм «Офицеры».

Кроме того, архивные кадры Великой Отечественной войны можно будет увидеть на заставках медиаэкранов, стикерах в поездах и на баннерах и плакатах на станциях всех линий.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина транспортный комплекс столицы участвует в больших городских и государственных праздниках. По традиции на медиаэкранах в метро и наземном транспорте будем в прямом эфире транслировать Парад Победы на Красной площади, — цитирует заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал Дептранса.

8, 9 и 10 мая все столичные парковки, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также парковки с динамическим тарифом, будут бесплатными в честь Дня Победы.