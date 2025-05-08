Собянин: Москвичи передали на хранение более 20 тысяч семейных реликвий

Проекту «Москва — с заботой об истории» исполнилось шесть лет.

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Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«За это время москвичи передали на хранение больше 20 тысяч семейных реликвий: фотографий, писем, документов и предметов времен Великой Отечественной войны, а также фото- и видеопленок с советского времени до 2000-х годов», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Любой желающий может принести материалы в офисы «Мои документы». Сотрудники бережно всё упакуют и отправят в Главархив Москвы. Там экспонаты при необходимости отреставрируют и обеспечат подходящие условия хранения.

Нескольким семейным реликвиям, поступившим в рамках акции, был присвоен статус особо ценных документов. Среди них — макет альбома с фоторепродукциями графических работ, на которых изображены боевые действия Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года. В нем 99 черно-белых снимков со значимыми событиями начала Великой Отечественной войны: установкой мин в устье Финского залива, обороной Таллина, боевыми действиями в Рижском заливе.

В 30 центрах госуслуг открыта выставка «Москва — с заботой об истории», где можно увидеть собранные предметы и документы. В этом году тема экспозиции — 80-летие Великой Победы. Кроме того, переданные в Главархив материалы размещаются в одноименном виртуальном музее, который является народным цифровым архивом.