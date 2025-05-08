Выставка «Вернисаж Победы» откроется в Москве 16 мая

В московском Музее Победы 16 мая откроется выставка «Вернисаж Победы», приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службy учреждения.

Как рассказали в музее, экспозиция объединит работы художников, графиков и скульпторов из разных регионов России.

На выставке представят 40 работ победителей конкурса «Вернисаж Победы», среди которых как признанные мастера, так и перспективные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других регионов России.

«Гости смогут увидеть живописные произведения, посвящённые блокадному Ленинграду, среди которых двухметровое полотно «Дорога Жизни» Константина Морозова, «Ленинградская симфония» Елены Гришиной, графические работы, отражающие чувства солдат в боях и в минуты затишья», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 10 августа.

Ранее стало известно, что в Прикамье пройдёт более 2 тыс. мероприятий в честь 80-летия Победы.