Роспотребнадзор взял на контроль соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в Москве

Роспотребнадзор по Московской области взял на контроль соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"В связи с массовыми задержками рейсов <...> сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области проводят разъяснительную работу с пассажирами по защите их прав в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что о задержке рейсов регулярно сообщается по громкой связи службой организации пассажирских перевозок аэропортов. Уведомления также направляются авиакомпаниями в виде сообщений по электронной почте и SMS.

Пассажирам задержанных рейсов бесплатно предоставляется питьевая вода, а при ожидании более четырех часов – ваучеры на приобретение горячего питания.

Между тем пассажиры отмененных 6 и 7 мая рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" могут оформить возврат денег за билеты, сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

В компании отметили, что если билет был приобретен на сайте или в офисах собственных продаж перевозчика, возврат будет выполнен автоматически. При этом пассажирам, которые купили билеты в агентствах, необходимо будет обратиться за возвратом по месту приобретения билетов.

Клиенты, которым оформили возврат, в течение трех дней от времени вылета отмененного рейса могут купить билет на новую дату, сохранив при этом класс обслуживания, тариф и маршрут.

Кроме того, отдельным категориям пассажиров (трансферные пассажиры, которые уже начали следовать по маршруту, путешественники с субсидированными билетами и билетами, оформленными в рамках ежегодной акции для ветеранов ВОВ) компания забронирует перелет на ближайшие рейсы при обращении в офисы собственных продаж и контакт-центр "Аэрофлота".

Ранее в Росавиации сообщили об отсутствии скоплений пассажиров в аэропортах Москвы и Подмосковья. В ведомстве также отметили, что граждане, находящиеся в аэропортах, обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, в том числе напитками и питанием.