Панде Катюше из Московского зоопарка подарили новые качели

В вольере панды Катюши в Московском зоопарке установили новые качели.

Об этом в среду, 7 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Сегодня Катюше подарили новые качели! Правда красивые? — передает Telegram-канал столичного зоопарка.

23 апреля панда Диндин, мать Катюши, решила, что ее дочь уже достаточно взрослая для самостоятельной жизни. В природе панды заботятся о потомстве до двух лет, а 24 апреля Катюше исполнился один год и восемь месяцев. Диндин долго кормила своего ребенка молоком, обучала ее базовым навыкам, приучала к бамбуку и другим продуктам. Сейчас первая панда, которая родилась в Москве, питается как взрослая — ест бамбук, морковь, яблоки, батат и специальные панда-кейки.

6 мая стало известно, что Катюша сначала искала маму, но за неделю привыкла к самостоятельности благодаря заботе киперов, и сейчас ходит на тренинги, развлекается с игрушками гуляет. Панда быстро осознала, что потеряла доступ к материнскому молоку и ей нужно налегать на бамбук, а также есть все, что ей дают работники Московского зоопарка.