Предсказан срок потепления в Москве

Потепление в Москву придет не раньше середины мая. Такой срок назвала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «Москва 24».

© Lenta.ru

По словам синоптика, прохладная погода в городе продержится до понедельника, 12 мая. Воздух прогреется до плюс 11-13 градусов — это на 5 градусов ниже климатической нормы.

«Впоследствии мы ожидаем прохождения теплого атмосферного фронта, за которым станут поступать другие воздушные массы, и температура воздуха начнет постепенно повышаться», — предсказала Позднякова.

Москвичей предупредили об учащении торнадо

С четверга по субботу, с 15 по 17 мая, дневные температуры вырастут до плюс 16-17 градусов. Однако столь сильного всплеска тепла, как в апреле, жителям столицы ждать не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Московского региона забыть о сильных осадках и снеге в ближайшие дни.