Московским автомобилистам рассказали, в какое время следует выезжать на машине 7 мая

Автомобилистам рекомендуется выезжать на дороги столицы до 16:00 или после 19:00. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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На данный момент загруженность дорог оценивается в 4 балла.

Кроме того, интенсивность движения наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) — в районе Тульской эстакады в обе стороны, на внешней стороне в районе Лужнецкой эстакады, а также на внутренней стороне в районе улицы Новая Башиловка.

Из-за этого следует в этот день использовать метро или отложить поездки на машине на более позднее время — после 19:00.

На загруженность дорожного движения способно повлиять увеличение количества машин и поездок перед длинными выходными, прибытие делегаций из других стран, дорожные работы и мелкие аварии.

— Будьте внимательны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения, — предупредили в пресс-службе ведомства.

Тем временем на Садовом кольце и других улицах, где ранее действовали ограничения из-за репетиции парада Победы, начали постепенно возобновлять движение транспорта.