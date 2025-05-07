Акция «Солдатская каша» проходит на Патриарших прудах

На Патриарших прудах в среду, 7 мая, проходит акция «Солдатская каша».

© Вечерняя Москва

Все желающие могут попробовать тушенку и гречневую кашу, приготовленные на полевой кухне. Еду раздают повара, одетую в форму времен Великой отечественной войны. Также на площадке представлены военные экспонаты, и там же проходит концерт, в ходе которого исполняются военные песни.

Сотрудники правоохранительных органов перед Днем Победы напомнили, что в Москве запрещено запускать беспилотники, а также использовать пиротехнику.

9 мая представительство Омской области при правительстве Российской Федерации организует праздничное мероприятие «Помним и гордимся: Победа в сердце каждого», посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Культурная жизнь столицы в годы войны остановилась лишь на один день — 16 октября 1941 года, когда из-за угрозы паники закрылось метро и были отменены спектакли. При этом театры в военное время работали в трех направлениях.