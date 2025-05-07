Движение транспорта постепенно восстанавливают на перекрытых улицах Москвы

На Садовом кольце и других улицах, где ранее действовали ограничения из-за репетиции парада Победы, начали постепенно возобновлять движение транспорта.

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В связи с праздничными мероприятиями ко Дню Победы 7 и 9 мая на ряде столичных улиц введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Горожанам порекомендовали заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.

7 мая сообщалось, что в Москве наблюдаются проблемы с работой онлайн-сервисов. Сейчас заказать еду через приложения не удается, такси не доезжают до центра города, а банковские приложения функционируют с перебоями.

В пресс-службе «Яндекса» также отметили рост цен на такси ввиду нехватки свободных машин — коэффициент повышенного спроса на поездки составляет 1,6 от первоначальной стоимости. Там также добавили, что старт и завершение аренды каршеринга и самокатов могут временно быть недоступны.

Какие еще ограничения будут действовать в столичном регионе на период празднования Дня Победы — в отдельном материале «Вечерней Москвы».