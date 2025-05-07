В этом году городской вокзал Москва-Сити МЦД-1 откроется для пассажиров

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В этом году для пассажиров откроется новый городской вокзал Москва-Сити первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Он станет частью большого транспортного хаба.

Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В 2025-м с коллегами из “РЖД” откроем две пассажирские платформы и часть южного вестибюля, завершим интеграцию с МЦД-4. На первой и второй платформах сейчас идут отделочные и пусконаладочные работы, а также монтаж инженерных систем. Южный вестибюль готов на 85 процентов: специалисты делают выходы, основная часть уже завершена», — отметил Мэр Москвы.

На станции предусмотрены три пассажирские платформы и два просторных вестибюля, а также 10 лифтов и 14 эскалаторов. В числе приоритетных направлений проекта — внимание к маломобильным пассажирам, удобство пересадок и современные инженерные решения.

После полного завершения реконструкции в 2026 году новый московский городской вокзал станет частью большого транспортного хаба. Он объединит Московское центральное кольцо, МЦД-1 и МЦД-4, метро, а также аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево.

Городской вокзал Москва-Сити свяжет районы Пресненский, Хорошевский, Дорогомилово, Хорошево-Мневники и Филевский Парк. В них проживают свыше полумиллиона человек, включая более 130 тысяч жителей и сотрудников Московского международного делового центра «Москва-Сити».