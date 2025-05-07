В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом

В праздничные дни в кинопарке «Москино» пройдут военно-исторические реконструкции, кинопоказы под открытым небом, мастер-классы, игры, квесты, постановочные съемки и представление «Победа! Знамя над Рейхстагом».

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8 и 10 мая кинопарк будет открыт с 11:00 до 21:00, 9 мая — с 09:30 до 22:00, а 11 мая — с 11:00 до 20:00.

С 8 по 11 мая в кинопарке покажут инсталляции, посвященные военной и послевоенной жизни в столице. На площадке «Уездный город» посетители увидят штаб военной дивизии, выставку оружия Победы и многое другое.

На площадке «Соборная площадь Москвы» гостей ждут реконструкции, посвященные ополченцам. Все желающие смогут освоить строевую подготовку, узнать о зажигательных бомбах, штыковых атаках, приемах боя и работе саперов, а также расшифровать секретную телеграмму.

Реконструкция, посвященная мирной жизни в столице в 1945-м, пройдет на площадке «Москва 1940-х годов». На торговой площади гости смогут найти вещи военных лет, послушать песни под баян, поучаствовать в танцевальных мастер-классах и показе мод. Кроме того, 8, 10 и 11 мая выступит коллектив аккордеонистов Dudki Band, группа «Галактика» и артисты театра песни «Столица».

9 мая жители и гости столицы смогут попробовать блюда полевой кухни и увидеть выступления учеников московских школ искусств. Ребята покажут сцены из жизни своих предков из разных мест России в конце войны.

9 мая с 10:00 до 12:00 на большом экране центральной площади покажут трансляцию парада Победы на Красной площади. Кроме того, в 12:00, 15:00 и 18:00 в кинопарке состоится свой парад, в котором будут задействованы пехота, оркестр и военная техника. Он начнется на площадке «Москва1940-х годов», участники марша пройдут по главной аллее.

С 8 по 11 мая на площадке «Рубежи обороны» можно будет посмотреть военно-историческую реконструкцию режиссера Игоря Угольникова «Победа! Знамя над Рейхстагом». Зрители узнают о последних днях войны и боевых действиях в Берлине. В постановке примут участие Сергей Маховиков, Алексей Колган, Иван Замотаев, Алексей Кравченко, Виктор Добронравов, Сергей Селин, Александр Андриенко и другие артисты, передает официальный сайт мэра Москвы.