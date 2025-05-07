«Активные граждане» выберут самые живописные весенние локации

Участники проекта «Активный гражданин» смогут определить самые лучшие площадки для весенних фотосессий в Москве. Можно выбрать до пяти локаций.

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Об этом в среду, 7 мая, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Среди вариантов — живописные места в разных районах города. Это музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк искусств «Музеон», сад «Эрмитаж» и другие, — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Один из претендентов — Екатерининский парк. Он становится популярным местом среди москвичей благодаря цветущей вишне с белыми и розовыми лепестками, привлекая тысячи людей для фотосессий.

Еще одним претендентом является Бирюлевский дендропарк, состоящий из 15 аллей: он занимает второе место среди московских парков по количеству редких растений. Посетители могут увидеть там веймутовы сосны и маакию амурскую, а также прогуляться в роще сакуры.

В свою очередь парк «Сиреневый сад» вдоль Щелковского шоссе привлекает гостей сортами сирени, такими как «Красавица Москвы» и «Алексей Маресьев», лепестки которого напоминают лопасти самолета. Этот сорт назван в честь военного пилота, Героя Советского Союза.

Также столицу украсили яркие цветочные композиции и арт-объекты в рамках ландшафтного фестиваля «Сады и цветы».