Десятки магазинов и кафе закрыли и опечатали в Москве перед репетицией парада

Десятки торговых точек, магазинов и кафе закрыли и опечатали до 14:00 в Москве на дорогах, по которым будет следовать военная техника в рамках репетиции парада Победы. Об этом в среду, 7 мая, сообщил Telegram-канал MSK1.ru.

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Утром 7 мая в городе стали наблюдаться перебои в работе сотовой связи и отключения мобильного интернета. О сбоях в работе Сети предупредили банки и операторы сотовой связи. Так, Сбербанк и МТС разослали соответствующие сообщения своим пользователям. Кроме того, в столице также фиксируются проблемы с работой онлайн-сервисов. К текущему моменту заказать еду через приложения не удается, такси не доезжают до центра города, а банковские приложения функционируют с перебоями.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин объяснил, что такие временные отключения интернета на мероприятиях являются необходимой мерой превентивной защиты. В пресс-службе мэра и правительства Москвы также сообщили, что в связи с мероприятиями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице ожидаются перебои в работе мобильного интернета с 7 по 9 мая.