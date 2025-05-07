Весна в стиле эко: Москва готовится к фестивалю для осознанных

Москва готовится к яркому событию этой весны - 17-18 мая 2025 года в столице пройдет фестиваль Eco Friendly Fest, объединяющий всех, кто стремится к гармонии с природой. Это пространство для тех, кто верит, что экологичность - это не просто тренд, а осознанный выбор современного человека. Вход на мероприятие свободный.

© Пресс-служба

Гостей ждет насыщенная программа, сочетающая образование и досуг. В первый день фестиваля состоятся дискуссии о том, как обычные вещи обретают новую ценность в концепции апсайклинга, а также необычные дебаты о связи феминизма и экологии от известного обозревателя Светланы Задеры.

© Пресс-служба

Особое внимание организаторы уделили практической составляющей. Посетители смогут освоить технику экомакияжа, научиться "читать" экомаркировки, а также принять участие в увлекательных квизах с ценными призами.

© Пресс-служба

Творческая часть фестиваля не оставит равнодушными любителей handmade. Мастер-классы по созданию аксессуаров из переработанных материалов и кастомизации одежды покажут, что мода может быть экологичной. А на своп-площадке каждый сможет найти новую жизнь для ненужных вещей.

© Пресс-служба

Партнер фестиваля, бренд Ecolatier, предлагает гостям особый сюрприз - конкурс экопривычек. Это шанс не только выиграть ценные призы, но и вдохновить других своим примером устойчивого образа жизни.

Eco Friendly Fest - это больше чем мероприятие. Это сообщество единомышленников, где рождаются идеи для экологичного будущего. Приходите за знаниями, оставайтесь за вдохновением!