Город украсили арт-объекты фестиваля «Сады и цветы», посвященные 80-летию Победы

Ландшафтный фестиваль «Сады и цветы» подарил столице яркое оформление на весь теплый сезон. Ключевые арт-объекты уже украсили город в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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Алые центральные улицы

Улица Арбат стала алой: здесь высажено 80 тысяч ярких цветов. Над зелеными аллеями из фотиний на Новом Арбате взмыли алые ленты. Еще эту улицу украсит весенний праздничный сад с центральной композицией — инсталляцией «Пламя Победы». Торжественный образ собран из 50 тысяч красных, алых и огненно-рыжих гвоздик. Языки пламени из цветов отсылают к первому Вечному огню, который был зажжен в 1957-м на Марсовом поле в Ленинграде в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Преобразилась и Тверская улица. Ее клумбы закрыли красными панелями, а у подножия лип высадили 80 тысяч алых гвоздик. Существует легенда, что именно эти цветы прикрепляли к форме в честь павших товарищей солдаты, возвращавшиеся с войны.

На площади Дорогомиловская Застава у памятника «Москва — город-герой» развернулся живой мемориал — яркий цветник из алых пеларгоний и бордовых колеусов. Полотно из растений красных оттенков символизирует не только утраты, но и непокоренную силу духа советского народа.

Живые памятники Победе

Лестницу Российской государственной библиотеки украсили роскошные цветущие глицинии, обрамленные строгими конструкциями, дополненными мультимедийными экранами. На них транслируют кадры с летящими журавлями. Это визуальное пространство — трогательный рассказ о мире, потерях и надежде.

На всем протяжении Никольской улицы над головами прохожих раскинется символическое «Небо Победы». Парящие облака, сотканные из 30 тысяч алых гвоздик — цветов Победы, создадут праздничную атмосферу.

Благодаря масштабному ландшафтному фестивалю «Сады и цветы» на весь теплый сезон в столице появятся десятки авторских садов, зеленые маршруты, водные и декоративные композиции. Уютные зоны отдыха станут идеальным местом для прогулок, фото и встреч с близкими. Скверы, улицы и площади в центре города преображаются: здесь создаются выставочные сады с продуманными ландшафтными решениями, арт-объектами и флористическими инсталляциями. Они позволяют москвичам и гостям столицы по-новому взглянуть на город. В Москве в течение этого теплого сезона появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления используют более 500 тысяч растений.

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