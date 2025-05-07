В Москве наблюдаются проблемы с работой онлайн-сервисов. Об этом в среду, 7 мая, сообщили компании, которые специализируются на доставке продуктов.

На данный момент заказать еду через приложения не удается, такси не доезжают до центра города, а банковские приложения функционируют с перебоями.

В ночь на 7 мая в ряде городов России зафиксировали масштабный сбой в работе интернета. В Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности майских мероприятий. На данный момент уже начались отключения мобильного интернета в столице.

В Москве ряд абонентов испытывают проблемы с мобильным интернетом

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин объяснил причину временных отключений интернета.

Также сотрудники правоохранительных органов перед Днем Победы напомнили, что в Москве запрещено запускать беспилотники и использовать пиротехнику. За запуск беспилотников предусмотрен штраф на сумму до 50 тысяч рублей.