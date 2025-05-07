Новую трамвайную линию откроют до конца года в Москве

Если вы окажетесь на проспекте Академика Сахарова в эти дни, то можете сильно удивиться - там идет большая стройка, причем как на тротуарах, так и посреди проезжей части.

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Рабочие занимаются созданием новой трамвайной линии. "Отрезок длиной больше 2 км пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от станции метро "Чистые пруды" до площади трех вокзалов, - рассказал мэр столицы Сергей Собянин. - Он соединит действующие трамвайные пути и в перспективе позволит создать два диаметральных трамвайных маршрута, которые свяжут 19 районов Москвы".

Один маршрут проляжет от метро "Университет" до МЦД Новогиреево за счет объединения действующих маршрутов 37 и 39. Второй протянется от метро "Чертановская" до Метрогородка за счет объединения маршрутов 3 и 13.

Трамвайные пути укладывают так, чтобы автомобили не пересекались с трамваями и не мешали их движению. Благодаря новым технологиям шума от движения трамваев будет гораздо меньше.

"Новая трамвайная линия будет обслуживать порядка 2 млн жителей юго-запада, юга, востока и центра города. На пути - множество административных и финансовых учреждений, таких как Минсельхоз России, Федеральная антимонопольная служба, Росимущество", - отмечает Собянин.

Это не единственный пример расширения трамвайной сети в столице. Например, планируется также возобновить движение трамваев на Трифоновской улице до Рижской площади. А в сентябре прошлого года открыли новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского.