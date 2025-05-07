Временные ограничения в аэропортах РФ нарушили планы около 60 тысяч пассажиров

Временные ограничения на работу российских аэропортов, введенные в ночь с 6 на 7 мая из-за очередной атаки вражеских беспилотников, повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тысяч пассажиров, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако и воздушные гавани, и авиакомпании делают все возможное для того, чтобы "разрулить" транспортный коллапс.

В частности, вечером 6 мая были введены временные ограничения на полеты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, неоднократно они вводились и снимались в воздушной гавани подмосковного Жуковского. С 22:03 по московскому времени приостанавливал свою деятельность аэропорт Сочи, а с 1:00 и до 5:30 (с перерывом) ограничения действовали в аэропорту Шереметьево. Кроме того, временно не работали аэропорты Казани, Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). В связи со всей этой ситуацией целых 74 перенаправленных рейса пришлось принять петербургскому аэропорту Пулково.

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Как же столичные аэропорты работают в настоящий момент?

Аэропорт Внуково работает без ограничений с 4:08 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале авиагавани. Однако в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая, по данным АТОР, здесь было отменено около 50 рейсов. Среди них - рейсы в Дубай, Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум. Кроме того, не состоялось около 10 перелетов в Санкт-Петербург.

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Более чем на час задержались 45 рейсов, большинство из них - на всю ночь. А 43 авиарейса были перенаправлены на запасные аэродромы: в Пулково, Шереметьево, Минводы, Уфу, Пермь, Саратов, Казань.

На настоящий момент здесь задерживаются авиарейсы в Тбилиси, Стамбул, Санкт-Петербург, Баку, Анталью. Перенесены на более позднее время прилеты из Тбилиси, Бодрума, Санкт-Петербурга, Баку, Антальи.

Шереметьево открылось для полетов в 5:30 по московскому времени. Таким образом, за ночь были отменены вылеты около 40 рейсов. Преимущественно по России, но зарубежные тоже - например, рейс в Белград. Задержки вылета коснулись еще как минимум 50 рейсов.

При этом рейсы с вылетом после 3:00 по большей части еще находятся в аэропорту. "На прилет" пострадало расписание как минимум 60 рейсов.

Сейчас на вылет из Шереметьево задерживаются рейсы в Красноярск, Калининград, Ставрополь, Анталью, Санью, Казань и по многим другим направлениям.

В Домодедово отменили около 20 вылетов, задержали на прилет - свыше 70 рейсов. Здесь, по информации СМИ, вынужденно застряли и направлявшиеся на гастроли в Калининград музыканты Кремлевского духового оркестра. Однако они не растерялись, а устроили в аэропорту настоящий концерт.

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Аэропорт Жуковский отменил рейсы в Худжанд, Фергану, Самарканд и по другим направлениям, задержал - в Белоярский, Душанбе и Баку. Здесь также делают все возможное для того, чтобы "разрулить" ситуацию.

Эксперты АТОР отмечают, что эта задержка может спровоцировать последующие - по "принципу домино". Конечно, все воздушные гавани, включая те, что принимали рейсы в качестве запасных, стремятся нормализовать свое расписание. Однако все же россиянам рекомендуется прежде, чем ехать в аэропорт, свериться с актуальным расписанием авиаперелетов. Уточнить статус своего рейса можно, посмотрев онлайн-табло или позвонив в справочную аэропорта. Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании.

А что авиакомпании?

Сейчас они стараются стабилизировать расписание после временных ограничений в российских аэропортах.

Например, о возможности вынужденных отмены или объединения некоторых рейсов сообщили "Аэрофлот" и "Россия". В частности, только у "Аэрофлота" - более 100 отмененных перелетов в Москву и из Москвы. Перевозчики отметили, что пассажирам отмененных перелетов предложат перебронировать билеты на другие авиарейсы (при наличии свободных мест) или вернут полную стоимость проездного документа.

Все необходимые меры для нивелирования последствий сбойной ситуации предпринимают "Уральские авиалинии", отправившие из-за ограничений на запасные аэродромы 12 самолетов. "В связи с экстраординарной ситуацией" пассажирам отмененных и задержанных рейсов обещали дать возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат.

Перенесла время вылета части рейсов авиакомпания NordStar, также стабилизируют свое расписание авиаперевозчики Nordwind и "ИжАвиа".

Часть рейсов пришлось отменить 6 и 7 мая "Победе", помимо этого, авиакомпания сообщила о возможных задержках рейсов.

Как быть пассажирам?

На этот случай в АТОР дали несколько советов.

В первую очередь, не нужно паниковать и каким-либо образом мешать сотрудникам аэропортов и авиакомпаний выполнять свои обязанности, ведь авиационная инфраструктура и так в подобных ситуациях работает на пределе.

Во-вторых, необходимо внимательно следить за расписанием собственно рейса, не пытаясь анализировать и строить прогнозы в отношении других.

В-третьих, к выезду в аэропорт важно подготовиться: иметь на всякий случай хотя бы небольшой запас еды и воды, ведь, например, та же бутылка воды в магазинах воздушных гаваней обойдется вам недешево. Запас провизии пригодится и при больших очередях на рейс.

Вылетающим за рубеж и тем, кто собирается в ближайшие дни возвращаться в Россию, в ассоциации посоветовали иметь запас наличных денег мелкими купюрами, а также оплатить и включить роуминг.

Также стоит принять во внимание риски. Тем, кто только собирается покупать билеты, надо обратить внимание на эту ситуацию и быть готовым к тому, что рейсы по коротким маршрутам (Москва - Петербург, Сочи - Москва) будут отменяться в первую очередь. "Билеты на стыковочные рейсы лучше покупать "единым бланком" - у одной авиакомпании, одной маршрутной квитанцией. В этом случае задержка или отмена вашего первого рейса станет проблемой перевозчика. В противном - вы потеряете стыковку и дальнейшие перелеты, включая обратный", - порекомендовали в АТОР.