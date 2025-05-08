Москвичей предупредили о дожде и похолодании в выходные

Жителей столичного региона ожидают небольшие осадки и температура на 5-6°C ниже нормы с 10 по 12 мая.

Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«И 10, и 11, и 12 мая в Москве местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, днем — плюс 9-14», — заявил он.

По словам Вильфанда, приближение к норме стало бы позитивным фактором, однако в ближайшее время этого не ожидается.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что потепление ждет жителей и гостей Москвы в середине мая. По ее словам, с четверга по субботу, 15–17 мая, воздух прогреется до +16...+17°C. Однако синоптик призвала не ждать всплеска тепла, как в апреле.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что температура воздуха 9 мая в Москве и большинстве регионов центральной части России будет ниже нормы, прогнозируются дожди.