В Москве на домах по реновации установили 105 табличек с именами архитекторов

В Москве за минувшие два года разместили 105 табличек с именами архитекторов на домах, построенных по программе реновации. На каждом доме благодаря этому можно прочитать имя человека, который его спроектировал.

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"Эти таблички - не просто элемент дизайна, за каждой стоит уникальная история проекта и личная ответственность автора за внешний облик и планировочные решения, которые были приняты. Такой подход помогает людям узнать, кто именно стоит за созданием их новых домов, помогает увеличить доверие к городу и талантам архитекторов", - считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Таблички вешают обычно на фасаде рядом с номером дома и делают их довольно заметными. Они изготавливаются из алюминия и получают гравировку с указанием года постройки и имени автора архитектурной концепции. Причем табличка с информацией как бы прячется внутри большой буквы "Р". Буква означает реновацию. Кроме того, она подсвечивается бирюзовым цветом, который соответствует фирменному логотипу столичного фонда реновации.

В архитектурном совете Москвы отмечают, что таблички с именами архитекторов - это еще и определенная дань традиции, поскольку раньше считалось почетным указать свою причастность к созданию того или иного объекта. В Москве есть множество примеров того, как дома знают и называют именно по имени архитектора. Кроме того, таблички подчеркивают, что дома по реновации - не типовые, а построены по индивидуальным проектам.