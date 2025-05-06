В Москве на Тверском бульваре открылась фотовыставка о ветеранах

В Москве на Тверском бульваре открылась выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова «Время для тишины». На ней представлены десятки портретов последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны.

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За каждым из представленных снимков кроются истории и судьбы людей. Так, на одном из них изображена 103-летняя ветеран Мария Колтакова. Она является 16-ти кратным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

На фронт Мария Колтакова ушла в 20-летнем возрасте. Будучи медсестрой, она спасла более трехсот человек. И таких историй здесь десятки.

На съемку некоторых фотографий уходили дни и месяцы, а какие-то родились за час.

«Приезжаешь, смотришь на человека, общаешься с ним. Бывало даже такое, что я дома убирался, шкафы передвигал, чтобы сделать ту фотографию, которую я хотел, чтобы рассказать об этом человеке», - рассказывает Андрей Смольников.

Член Союза фотохудожников России Андрей Смольников родился в семье военного и сам связал свою жизнь с вооруженными силами. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества и памятной медалью «Герой России Сергей Костин». После ухода на пенсию Андрей Петрович увлекся фотографией. Сначала пейзажной съемкой, а позже - портретами.

«Я их снимал просто потому, что я хотел о них рассказать. Искренне и по-честному. Это чистый проект», - отмечает фотохудожник.

Организаторами выставки стали Российский фонд мира в партнерстве с Российским военно-историческим обществом. Посмотреть на портреты могу все желающие до конца мая.