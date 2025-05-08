В усадьбе Измайлово открылась выставка "Иконы советского периода"

В исторических залах усадьбы Измайлово открылась выставка "Иконы советского периода". В экспозиции рассказывают о редком и до недавнего времени малоизученном феномене - народной религиозной культуре. Создатели выставки рассказали, как создавались эти работы.

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На выставке представлено более 100 икон, созданных в 1920-1980-х годах. Это история судьбы нескольких поколений, которые в условиях государственной идеологии атеизма находили путь к вере.

"Советские иконы - это сложные культурные артефакты, которые порой создавались из подручных материалов и хранились в секрете. Тем интереснее рассматривать их и узнавать историю каждого экспоната. Уверены, что они смогут вас удивить", - уверены создатели выставки.

Экспозиция раскрывает о феномене советской иконописи, сформировавшейся как продолжение традиции так называемых "киоток". Это популярные в XIX веке иконки, которые были популярны среди верующих из-за их небольшой стоимости. В СССР их стали украшать: фольгой, бумагой, тканью, засушенными цветами.

В ход шли любые доступные материалы: дореволюционные изображения, литые распятия, фрагменты царских врат, рождественские открытки, даже старые фотографии. Образы оформлялись в оклады из лыка, парафина, ткани от свадебных платьев и даже пионерских галстуков. Эти самодельные иконы украшались с поразительной выдумкой и вниманием к деталям. Они могли быть крошечными, помещавшимися в ладони, или большими, достойными отдельного угла в доме.

Особый интерес представляет то, как эти иконы распространялись. В условиях официального запрета религиозной пропаганды их создание и передача происходили через неформальные сети: фотографии с религиозными сюжетами печатались подпольно, фольга нелегально выносилась с молокозаводов, готовые иконки перевозились через страну с помощью торговцев и проводников. Так продолжала жить и развиваться подлинная, пусть и скрытая духовная традиция.

Все экспонаты на выставке собраны в ходе многолетних научных экспедиций, проведённых Центром визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ. Руководили проектом историки Дмитрий Антонов и Дмитрий Доронин. За несколько лет исследователи посетили десятки регионов России, документируя образцы народной религиозной культуры, разговаривая с местными жителями, собирая уникальные памятники. Результатом этой масштабной работы стало выявление нескольких локальных художественных традиций, каждая из которых имеет свои стилистические особенности и приёмы оформления.

На выставке представлены иконы из Воронежской, Тверской, Липецкой, Нижегородской областей и других регионов. Посетители смогут проследить, как в каждом уголке страны формировались свои визуальные каноны, и сравнить особенности композиции, подбора материалов и символического языка. Познакомиться с этим уникальным искусством можно до 22 декабря.