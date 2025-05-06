В День Победы в центре Москвы не будут продавать спиртное

Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, уже начались в Москве 1 мая и продлятся до 11 мая 2025 года. Кульминацией торжеств станет, конечно же, 9 Мая. В этот день в столице ожидаются беспрецедентные народные гулянья и большое количество мероприятий. Но и будет введен ряд ограничений и запретов в целях безопасности.

© Московский Комсомолец

© Геннадий Черкасов

Что нужно знать об ограничениях на 9 Мая

«80 лет назад завершилась Великая Отечественная война, священная война за свободу, добро и правду. 9 Мая — величайшая дата для всех поколений россиян. В этом году мы отметим ее фестивалем «Московская весна Победы». С 1 по 11 мая на фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, в культурных центрах... будем праздновать Победу, вспоминать и рассказывать детям и внукам о подвигах наших героев, чествовать поколение победителей», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Адреса площадок фестиваля по округам можно найти на mos.ru.

Но сначала о том, что нельзя будет делать в городе в эти дни. Прокуратура Москвы 6 мая выпустила предупреждение для москвичей: за несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы (кроме тех, которые необходимы для государственных нужд), придется отвечать по закону. К летательным аппаратам относятся не только коптеры, дроны, но и авиамодели. Горожанам за нарушение грозит штраф до 50 000 рублей, а юридическим лицам — приостановление деятельности до 90 суток. В каких-то случаях может дойти и до лишения свободы.

Хочется верить, что дело не в штрафах, а в сознательности и адекватности москвичей и гостей столицы, и желающих запустить коптер (с любыми, даже благими целями, например для съемок) в то время, когда каждый день российские военные отражают атаки вражеских БПЛА, в том числе на Московскую область, не найдется.

Запуск фейерверков тоже под запретом: излишне объяснять почему. Во-первых, и диверсанты используют петарды для организации поджогов, и, во-вторых, звуки взрывающейся пиротехники сегодня ну совсем не к месту и могут вызвать панику среди горожан и ложную тревогу. Поэтому столичная прокуратура строго-настрого предупредила: в период проведения праздничных мероприятий «следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных пиротехнических изделий». Тем более запрещено использовать пиротехнику в местах массового скопления людей, в зданиях и сооружениях любого назначения, в том числе на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственно

сть, а при более серьезных последствиях — и уголовная.

В центре Москвы и в Подмосковье ограничат по времени продажу алкоголя на время парада. В торговых точках, расположенных рядом с дорогой, по которой проходит военная техника, будет запрещен к продаже любой алкоголь и даже безалкогольные напитки в стеклянной упаковке. Первый запрет, когда была генеральная репетиция парада, уже действовал с 22.00 4 мая до 13.00 5 мая, а второй распространится на период с 22.00 8 мая до 14.00 9 мая 2025 года. При этом алкоголь не будут продавать не только в магазинах, но и в предприятиях общепита.

© Геннадий Черкасов

Кроме того, на время парада будут закрыты магазины, летние веранды и кафе на центральных улицах. Как говорят в правоохранительных органах, подобные меры уже доказали свою эффективность — они помогают снизить количество правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения.

Подобные меры вводятся ежегодно, и не только в Москве. Еще восемь регионов на 9 мая 2025 года установили у себя временные ограничения на покупку гражданами алкоголя.

Власти города также предупредили, что в период с 5 по 9 мая 2025 года доступ в Интернет в Москве может быть ограничен из-за мер безопасности. Речь идет о возможных перерывах в работе мобильной передачи данных (мобильный Интернет) «с целью безопасности в связи с подготовкой и проведением Парада Победы в Москве».

Где в Москве пройдут главные торжества

На сайте mos.ru можно найти полную программу и график мероприятий празднования Дня Победы в столице.

Масштабная праздничная программа запланирована в московских парках. Готовятся выступления музыкантов, квесты, кинопоказы, танцевальные марафоны, фестиваль патриотической песни «В одном строю». Всего более 360 мероприятий пройдет на территории шести столичных парков, история которых связана с военными событиями. Так, например, торжества ждут горожан в парке «Ходынское поле», на ВДНХ, Северном речном вокзале, Южном речном вокзале. Городские праздничные мероприятия также запланированы на 20 парковых территориях.

Где же москвичи смогут ощутить атмосферу главного праздника страны? Несомненно, главным местом притяжения в День Победы и дни вокруг этой даты станет Поклонная гора. В Музее Победы на Поклонной горе работает экспозиция «Путь к Победе». Эта выставка, как говорят ее организаторы, — полное погружение в ту героическую эпоху. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты из фондов Музея Победы, а с помощью современных технологий можно увидеть в динамике ключевые сражения Великой Отечественной войны.

© Геннадий Черкасов

Празднование 80-летия Победы пройдет и в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на Центральной площади в Зеленограде и Академической площади в Троицке, в Измайловском и Бабушкинском парках, парке «Печатники» и других уголках города.

9 Мая с 12.00 до 16.00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» горожан ждет программа с концертом, выставкой военной техники и полевой кухней, интерактивом «Снимается кино», мастер-классами и семейными игротеками.

9 Мая гостей выставочного павильона «Макет Москвы» на ВДНХ ждут выступления духовых оркестров и фольклорного ансамбля, а также светотехнические представления. С 16.00 музыканты исполнят произведения военной тематики. А еще гости увидят светотехническое представление «День Победы», которое транслируется раз в году. В конце каждого представления 9 разноцветных шаров с эффектом угасающего мерцания будут имитировать фейерверк. Светотехническое шоу «День Победы» покажут 9 и 10 мая.

Более 50 экспозиций к 80-летию Победы оформили у себя московские музеи. Они проходят как в помещениях, так и на улицах Москвы. Это Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей обороны Москвы, сквер Московского метро, улица Арбат, Никитский, Гоголевский и Тверской бульвары. Горожане и гости города увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы.