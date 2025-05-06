В московских аэропортах ввели временные ограничения

В московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По словам Кореняко, ограничения затронут как выпуск, так и прием воздушных судов. Причину такого решения он не назвал.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 мск введены в аэропортах Внуково и Домодедово», — написал он.

Отметим, что ранее аналогичные меры были приняты в отношения аэропорта Жуковский в Московской области.