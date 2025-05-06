МТС стал рассылать предупреждения об ограничениях мобильного интернета в Москве

Оператор связи МТС начал проводить рассылку предупреждения об ограничениях мобильного интернета в Москве среди своих пользователей. В компании напомнили о возможных ограничениях в праздничные дни.

— 7 и 9 мая в Москве может быть временно ограничена работа мобильного интернета. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность праздничных мероприятий. Рекомендуется в этот период пользоваться Wi-Fi, — говорится в сообщении, которое получают пользователи МТС.

Скриншот с сообщением опубликовал Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

Ввиду подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы, москвичам также приходится сталкиваться с ограничениями. 5 мая в работе сотовых операторов МТС, «Билайн» и Теле2 зафиксировали массовый сбой. При этом больше всего жалоб наблюдается у клиентов «Билайна» — более 3100 жалоб к 11:30 по московскому времени. В Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий.

Одной из ключевых причин глушения мобильной связи в Москве является затруднение наведения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Специалист по информационной безопасности Игорь Бедеров рассказал, почему такие отключения важны для безопасности.