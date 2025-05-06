Собянин рассказал о проекте «Питомцы в Москве»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о проекте «Питомцы в Москве».

«Создание комфортной городской среды в каждом районе – приоритетная задача стратегии развития Москвы. <...> Системную работу в этом направлении мы начали в 2021 году. Посоветовались с кинологами, учли пожелания жителей и в итоге разработали единый стандарт собачьих площадок», – написал Собянин.

По его словам, самое главное – площадки должны быть безопасными для питомцев.

«Во-первых, это надежность ограждения и входных ворот, чтобы собака, спущенная с поводка, не могла самовольно покинуть территорию. Ограждения устанавливаются так, чтобы не было возможности устраивать подкопы, а ворота делаются двойными, с тамбуром между ними – это общемировой тренд», – отметил мэр.

Во-вторых, как уточнил Собянин, безопасность – это создание условий, при которых у собак возникает меньше конфликтных ситуаций на площадке. Это решается зонированием по активностям. Там, где площадь позволяет, делают отдельные зоны для крупных и декоративных пород. На больших площадках у зон спокойного выгула и дрессировки – отдельные входы.

«В-третьих, безопасность оборудования. Слишком крутые лесенки, высокие барьеры, узкие бумы – такие снаряды были бесполезны для небольших животных и травматичны для крупных, но неопытных собак. На новых площадках устанавливается дрессировочное оборудование, разработанное совместно с кинологами из Российской кинологической федерации. Учитываются особенности собак разных размеров и разного опыта, особое внимание уделяется антивандальности материалов», – написал мэр.

Он подчеркнул, что сегодня по новому стандарту работает уже 79 площадок – какие-то построили с нуля, какие-то реконструировали. Из них 20 (включая кинологический парк на улице Тимуровская) – открыли в прошлом году.

Так, следующий шаг – создание полноценных кинологических парков, где можно не только гулять с собаками, но и проводить выставки и соревнования. Площадь каждого парка – более 1 га земли. Как и все площадки, обустроенные по новому стандарту, кинологические парки оснащены специальным входом-тамбуром с двойными воротами. На территории установлено рекомендованное специалистами оборудование для тренировок и соревнований. Важной особенностью парков являются трибуны с навесами для зрителей и подтрибунным пространством с боксами для питомцев. Во время проведения мероприятий на трибунах размещается более 100 зрителей, а всего на территории парка могут находиться более 500 человек с четвероногими компаньонами.

«Первый кинологический парк в Бабушкинском районе на ул. Кольская мы открыли в 2023 году. Территория является частью парка «Яуза» и занимает площадь в 1,3 га. Это один из самых крупных кинологических центров, созданных в Москве в постсоветский период. Парк состоит из нескольких зон: стадион с трибуной для соревнований, две дрессировочные площадки для местных собак, дрессировочная площадка для занятий с профессиональным кинологом, а также тренерские и складские помещения. По периметру обустроены зоны для прогулок и отдыха владельцев собак. Площадка получила Российскую национальную премию по ландшафтной архитектуре», – напомнил мэр.

Второй кинологический парк был открыт в прошлом году в Царицыно на ул. Тимуровская. В 2024 году здесь прошли тренинги по служебному собаководству, а на новогодних каникулах кинологический клуб «Сосновая» организовал яркий праздник с показательными выступлениями. В день кинолога 21 июня 2025 года в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» запланирован городской фестиваль «Собака – друг на службе Отечеству».