Общественный транспорт Подмосковья украсили ко Дню Победы

Автобусы, автостанции и вокзалы украсили в Московской области ко Дню Победы, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«К 80-летию Победы украсили подмосковные автобусы, автостанции и вокзалы. В автобусах Мострансавто можно услышать аудиопоздравления звезд эстрады. Ряд региональных перевозчиков приняли участие в акции «Бессмертный полк на транспорте» – в автобусах разместили фотографии героев Великой Отечественной войны, а пассажирам подарят георгиевские ленты. Кроме того, 9 мая будут организованы перевозки ветеранов на Красную площадь, а 8 мая – перевозки военнослужащих и детей участников СВО к местам проведения праздничных мероприятий», – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Кроме того, в честь праздника Мострансавто забрендировало 23 автобуса, которые уже курсируют по маршрутам, с изображениями георгиевской ленты и подмосковных памятников, благодарственными и поздравительными надписями. Еще компания выпустила серию лимитированных карт «Стрелка» с изображением памятников Великой Отечественной войны в Подмосковье – их можно приобрести в кассах автостанциях и автовокзалах.

Также в Одинцовском городском округе организовали бесплатные поездки на такси для ветеранов и их сопровождающих от парка «Патриот» 9 мая.

При этом на железной дороге Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила поезд, который внутри и снаружи оформлен в полном соответствии с единым стилем 80-летия Победы. Так, состав ходит по маршруту Апрелевка – Захарово, включая четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Помимо этого, на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов до 8 мая волонтеры дарят пассажирам георгиевские ленты.