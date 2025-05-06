В Москве начали отключение отопления

В столице приступили к поэтапному переводу системы теплоснабжения на летний режим из-за установившихся тёплых температур. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил заммэра Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

Отопление отключат в более чем 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. Процесс начнется с промышленных и административных зданий, затем перейдут к жилым домам, школам, детским садам и лечебным учреждениям.

— По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, одно из важных направлений — проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Главная задача — выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение потребителей в сезон, — отметил Петр Бирюков.

Во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проведут перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, передает Telegram-канал городского хозяйства столицы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что отопительный сезон в регионе будет закончен 21 апреля.