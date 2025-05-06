Московский Кремль будет закрыт для посетителей 7-9 мая

Федеральная служба охраны (ФСО) России предупредила о закрытии Московского Кремля для экскурсантов на три дня из-за празднования Дня Победы.

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО, добавив о возможности введения временных ограничений на территории Александровского сада.

В субботу, 10 мая, не будет проводиться и традиционная церемония торжественного развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.