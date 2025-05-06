На синей ветке метро Москвы запустили поезд «Подвиг народа»

В Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили тематический поезд «Подвиг Народа». Его оформление было обновлено совместно с Музеем Победы. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

© Вечерняя Москва

В каждом вагоне воссозданы интерьеры зданий и объектов, существовавших в годы войны: блокадные библиотеки Ленинграда, заводы, госпитали. Поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии столичного метро.

Пассажиры смогут узнать исторические факты о развитии промышленности, выпуске техники, вкладе культуры, в том числе о новых книгах военного времени. Также рассказывается о роли медицины и пенициллина, спасавшего жизни, а еще — о ключевых битвах, включая Берлинскую операцию.

— Транспортный комплекс столицы поддерживает важные городские проекты по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году обновили оформление тематического поезда «Подвиг Народа». Его пассажиры могут узнать много интересного о Великой Отечественной войне — например, об известных битвах, а также о культуре, промышленности и медицине 1940-х годов, — передает слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал Дептранса.

В преддверии Дня Победы в столице также выпустили новую тематическую карту «Тройка». Она выполнена в красном цвете и оформлена георгиевской лентой.