Новые «Тройки» с картинами из Третьяковской галереи выпустили в Москве

В продаже появились новые «Тройки» с картинами из Третьяковской галереи. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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На новых «Тройках» изображены произведения таких современных художников, как «Четверо на море» Натальи Нестеровой, «Толпа» Олега Ланга, «Иволга и Сокол (лошади)» Андрея Поздеева и «В Третьяковку с классом».

— Напоминаем, что на ВДНХ в недавно отреставрированном павильоне №1 «Центральный» открылась новая экспозиция Третьяковской галереи. Она посвящена отечественному искусству ХХ–XXI веков. Более 30 произведений — картины, скульптуры, мозаику и видеоинсталляцию — разместили в восьми залах, — написали в Telegram-канале Дептранса.

В преддверии Дня Победы выпустили новую тематическую карту «Тройка». Она выполнена в красном цвете и оформлена георгиевской лентой. Купить новую карту можно на стойках «Живое общение».

2 апреля также сообщалось, что новые тематические карты «Тройка» с выставленными в Третьяковской галерее шедеврами отечественной живописи поступили в продажу. На картах представлены знаменитые полотна, среди которых оказались «Над вечным покоем» Исаака Левитана, «Охотники на привале» Василия Перова и другие.