В Москве концентрация пыльцы березы в тысячу раз превысила норму

В Москве концентрация пыльцы березы, как сообщили врачи аллергологи, в тысячу раз превысила норму.

В этом сезоне, как подчеркивается, чрезвычайно высокий уровень концентрации пыльцы березы – в 1000 раз превышает среднестатистическую норму. По этой причине в 2025 году очень тяжело протекает сезон, и даже «с тяжелыми обострениями».

Также специалисты считают, что появилось большое количество первичных пациентов, у кого ранее не было реакции на пыльцу березы.