ЦОДД напомнил об ограничениях в центре Москвы 7 мая

В среду, 7 мая, с пяти утра будет временно ограничено движение в центре Москвы. Об этом напоминает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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Горожан призвали пользоваться метро для экономии времени.

— Обращаем внимание, с 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку, — сообщили в центре.

Кроме того, ЦОДД напоминает, что помимо ограничений на скорость потока будет влиять увеличение числа автомобилей в преддверии длинных выходных, прибытие иностранных делегаций, а также мелкие ДТП и дорожные работы.

— Также в течение дня возможны ситуативные ограничения на других станциях мосметро по требованию полиции. Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метро и требования сотрудников, — приводит информацию от ЦОДД Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В частности, ограничения 7 мая коснутся улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой — они будут перекрыты с 5:30 до завершения мероприятия. Кроме того, изменения в движении затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку.