В еще двух московских аэропортах сняли ограничения

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский, где были введены ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в обычном режиме. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале.

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Также он заявил, что в волгоградском аэропорту Гумрак, который в конце апреля переименовали в Сталинград, отменили аналогичные ограничения.

В восьмом аэропорту за ночь приостановили полеты

Незадолго до этого столичные аэропорты Внуково и Шереметьево также вернулись к работе в обычном режиме.

Как отмечал Кореняко, ограничения в четырех московских аэропортах и других воздушных гаванях РФ вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в Шереметьево.