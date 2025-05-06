В двух московских аэропортах отменили ограничения

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево, где были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, возобновили работу в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Он также отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В восьмом аэропорту за ночь приостановили полеты

Несколько часов назад в Росавиации сообщили, что основные аэропорты московского авиаузла Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, обломки одного БПЛА упали на Каширском шоссе.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в Шереметьево.