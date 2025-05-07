Вильфанд: потепления в Московском регионе не будет до середины мая

Повышения температуры в Москве и области не стоит ожидать вплоть до середины мая. Летние температуры также не прогнозируются. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, сейчас наблюдается некая тенденция, что к середине мая произойдет повышение дневной температуры до 15°C тепла. Метеоролог добавил, что в мае не будет такой же летней погоды, которая была в апреле нынешнего года. Накануне главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала, что температурный режим в столичном регионе в предстоящие выходные будет ниже климатической нормы.

При этом никаких погодных аномалий не ожидается, но жителям Москвы и Подмосковья, желающим отправиться на прогулку или выехать за город, следует тепло одеваться и брать с собой зонт. До этого Вильфанд сообщил, что температура воздуха 9 мая в Москве и большинстве регионов будет ниже нормы, прогнозируются дожди. В целом в Центральном федеральном округе температура будет на 5-6 градусов ниже нормы. Небольшие дожди прогнозируются на севере Приволжского федерального округа.